Tetiş Yapı Elazığspor - İstanbulspor: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor
, sahasında İstanbulspor
ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligde Tetiş Yapı Elazığspor puanını 12, İstanbulspor da puanını 17 yaptı.Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - İstanbulspor: 1
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Uygar Bebek
, Cem Özbay
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Murathan Özen (Dk. 61 Ahmet Aras
), Kadir Bekmezci
, Tatos, Adem Alkaşi
, Bagayoko, Ali Fırat Okur (Dk. 82 Onur Alsu), Lamine Diarra
(Dk. 90 2 Idrissa Diarra), Mehmet Yiğit, Orhan Şam
, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal
, Wellington
, Muhsin Yıldırım
, İbrahim Yılmaz
(Dk. 82 Muhammed Demirci), Onur Ergün
, Cajic, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu
, Barış Örücü (Dk. 67 Murat Duruer
), İbrahim Halil
Çolak (Dk. 73 Perovic), Bauque
Teknik Direktör: Fatih
Tekke
Goller: Dk. 73 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor); Dk. 6 İbrahim Halil Çolak
(İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Dk. 16 Andreas Tatos, Dk. 66 Mehmet Yiğit, Dk. 90+2 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor); Dk. 17 İbrahim Halil Çolak, Dk. 55 Barış Örücü (İstanbulspor)
Elazığspor,İstanbulspor
02 Aralık 2018 Pazar 21:27