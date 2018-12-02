02 Aralık 2018, 21:27
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Tetiş Yapı Elazığspor - İstanbulspor: 1-1

Tetiş Yapı Elazığspor - İstanbulspor: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta maçında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.



Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligde Tetiş Yapı Elazığspor puanını 12, İstanbulspor da puanını 17 yaptı.

Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - İstanbulspor: 1

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Uygar Bebek, Cem Özbay

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Murathan Özen (Dk. 61 Ahmet Aras), Kadir Bekmezci, Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko, Ali Fırat Okur (Dk. 82 Onur Alsu), Lamine Diarra (Dk. 90 2 Idrissa Diarra), Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Muhammed Demirci), Onur Ergün, Cajic, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Barış Örücü (Dk. 67 Murat Duruer), İbrahim Halil Çolak (Dk. 73 Perovic), Bauque

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Dk. 73 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor); Dk. 6 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Dk. 16 Andreas Tatos, Dk. 66 Mehmet Yiğit, Dk. 90+2 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor); Dk. 17 İbrahim Halil Çolak, Dk. 55 Barış Örücü (İstanbulspor)

Elazığspor,İstanbulspor

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