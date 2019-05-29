TEV başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) okuyan burslu öğrencileri başarı sertifikasıyla ödüllendirdi.
Öğrencilerle bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya gelen TEV Bursa Şube Başkanı Mehmet Çalışkan, gençlerle aynı ortamda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Programa, üniversitenin farklı bölümlerinde burslu olarak eğitimlerine devam eden yaklaşık 30 öğrenci katıldı.
Etkinliğin sonunda Çalışkan ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mehmet Çalışkan
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Kaynak: AA