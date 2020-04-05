TEV bursiyerleri, 65 yaş ve üstü bağışçılarıyla görüntülü görüştü

TÜRK Eğitim Vakfı'ndan (TEV) burs alan üniversite öğrencileri, kendilerine burs veren ve koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş ile üzerindeki kişileri görüntülü arayıp, moral verdi.

TEV, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü gönüllü bağışçıları ile bursiyerlerini bir araya getirdi. TEV'den burs alan üniversite öğrencileri, gönüllü bağışçılarını görüntülü arayarak, sohbet edip, moral verdi. Türk Eğitim Vakfı Ankara Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Turna, bu zor günlerde gönüllü bağışçıların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini ve evde keyifli vakit geçirmelerine destek olmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda bağışçılar ile bursiyerleri bir araya getirdiklerini belirten Turna, "Bağışçılarımızdan Yurdanur Tüzüner, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi bursiyerimiz Turgut Yurdanur ile görüntülü görüşme yaparak, hoşça vakit geçirdi. Yurdanur hanım görüşmede, salgın sürecinde aldığı sağlık önlemlerini anlattı. Hekim adayı bursiyerimiz Turgut ise Yurdanur hanımın aldığı önlemlerin çok uygun olduğunu ve onun gibi büyüklerimiz olduğu için şanslı olduğumuzu söyledi. Bağışçılarımızdan doktor Erol bey ise ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan bursiyerimiz Neris Saadet ile görüşerek keyifli bir sohbet geçirdi. Emekli öğretmen olan bağışçımız Sevim hanım da Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi bursiyerimiz İrem ile görüştü. Görüşmede, salgına karşı alınması gereken tedbirler konuşuldu" dedi.?

Kaynak: DHA