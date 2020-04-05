Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TEV bursiyerleri, 65 yaş ve üstü bağışçılarıyla görüntülü görüştü

TÜRK Eğitim Vakfı'ndan (TEV) burs alan üniversite öğrencileri, kendilerine burs veren ve koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş ile üzerindeki kişileri görüntülü arayıp, moral verdi.

05.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:16
TEV bursiyerleri, 65 yaş ve üstü bağışçılarıyla görüntülü görüştü

TÜRK Eğitim Vakfı'ndan (TEV) burs alan üniversite öğrencileri, kendilerine burs veren ve koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş ile üzerindeki kişileri görüntülü arayıp, moral verdi.

TEV, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü gönüllü bağışçıları ile bursiyerlerini bir araya getirdi. TEV'den burs alan üniversite öğrencileri, gönüllü bağışçılarını görüntülü arayarak, sohbet edip, moral verdi. Türk Eğitim Vakfı Ankara Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Turna, bu zor günlerde gönüllü bağışçıların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini ve evde keyifli vakit geçirmelerine destek olmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda bağışçılar ile bursiyerleri bir araya getirdiklerini belirten Turna, "Bağışçılarımızdan Yurdanur Tüzüner, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi bursiyerimiz Turgut Yurdanur ile görüntülü görüşme yaparak, hoşça vakit geçirdi. Yurdanur hanım görüşmede, salgın sürecinde aldığı sağlık önlemlerini anlattı. Hekim adayı bursiyerimiz Turgut ise Yurdanur hanımın aldığı önlemlerin çok uygun olduğunu ve onun gibi büyüklerimiz olduğu için şanslı olduğumuzu söyledi. Bağışçılarımızdan doktor Erol bey ise ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan bursiyerimiz Neris Saadet ile görüşerek keyifli bir sohbet geçirdi. Emekli öğretmen olan bağışçımız Sevim hanım da Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi bursiyerimiz İrem ile görüştü. Görüşmede, salgına karşı alınması gereken tedbirler konuşuldu" dedi.?


Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Üniversitesi, Türk Eğitim Vakfı, Ankara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TEV bursiyerleri, 65 yaş ve üstü bağışçılarıyla görüntülü görüştü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: Şehit annesinin ihtiyaçlarını karşılayan jandarma yakacak odunları da kesti - Haber 15:14: Avrupa'nın Kovid-19 mücadelesi devam ediyor - Haber 15:14: Batman Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Haber 15:13: Doktordan 'korona virüse' karşı şarkılı reçete - Haber 15:12: Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın-2 - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber