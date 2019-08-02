TEV'den üniversite öğrencileri için bağış çağrısı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencileri için "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren TEV, kampanyada maddi imkansızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan üniversite öğrencilerine dikkati çekti.

Bağış kapsamındaki aylık üniversite bursu 700 lira, aylık yurt bursu bin 40 lira olarak belirlendi. Kampanyaya destek olmak isteyenler, TEV'in internet sitesi bagis.tev.org.tr üzerinden diledikleri miktarda eğitim bağışı yapabiliyor.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, kampanya ile barınma, yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için okulunu bırakmak zorunda kalan gençlere destek olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kurban Bayramı'nda bağışta bulunmak isteyenleri kampanyaya destek olmaya davet eden Günay, şunları kaydetti:

"Binlerce öğrenci, hayalini kurduğu eğitimi almak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor maalesef içlerinden bazıları tam da bu hayale kavuştukları anda maddi imkansızlıklar nedeniyle okullarını bırakmak durumunda kalıyor. Bu nedenle eğitime duyarlı tüm dostlarımızı imkanları doğrultusunda, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak başarılı gençlere destek olmaya, onların hayalini gerçeğe dönüştürmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA