Tevfik Fikret Lisesi Rotary Başkanı Mark Maloney'i ağırladı

Tevfik Fikret Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü Dürrin Toksöz, Tevfik Fikret- Gündoğdu Interact Kulübü üyesi öğrencilerinin rozet töreni kapsamında, Uluslararası Rotary Başkanı Mark Maloney ve eşini Tevfik Fikret Lisesi konferans salonunda ağırladıklarını söyledi. Bu törenin dünyada ikinci kez farklı bir ülkede yapıldığına değinen Toksöz, yurt dışındaki okullara öğrenci kabul oranlarında çok yüksek başarılar gösteren Tevfik Fikret Lisesinin, evrensel eğitim anlayışının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde de yurt sınırlarını aşan işbirliklerine imza attığını belirtti.

İzmir 'in en köklü özel okullarından olan Tevfik Fikret Lisesinin Alsancak yerleşkesinin merkezi ve güvenli konumuna da değinen Dürrin Toksöz, bu sayede İzmirlilerle okullarındaki etkinliklerden bazılarını paylaştıklarını belirtti. Okul laboratuvarlarını eğitim programı içinde çok yoğun olarak kullandıklarını, bilimi sevdirme ve geniş kitlelere ulaştırma düşüncesinden hareketle başlatılan "Bilim Her Yerde" etkinliğinin dört yıldır aralıksız devam ettiğini söyleyen Toksöz, fen bilimleri dersleri kapsamında uygulanan bazı deneylerin sokakta oluşturulan stantlarda İzmirlilerle paylaşıldığını ve halktan çok ilgi gördüğünü ifade etti. Bilimsel projelere imza atan öğrencilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yarışmalara katıldıklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini de sözlerine ekleyen Dürrin Toksöz, Tevfik Fikret Lisesinin bilimin yanında sanata da çok değer verdiğini, bu yıl bir ilke imza atarak Frankofon bir okul olarak İngilizce müzikal hazırladıklarını, dekorundan metinlerine kadar her ayrıntısı okul içinde öğrencilerin aktif katılımlarıyla hazırlanan müzikalin 16 Nisan'da büyük bir organizasyonla Fuar İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahneleneceğini hatırlattı.