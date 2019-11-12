TEVFİK GÖKSU: İBB'NİN İLERİ SÜRMÜŞ OLDUĞU BÜTÜN TEZLER ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜR

İstanbul DHA

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde işten çıkarılanlar ile ilgili kurulan komisyonun hazırladığı raporu işçilere okudu. İBB meclis toplantısı sonrası işçilerin yanına giden Göksu'ya Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de eşlik etti.

İşçilere hitap eden Göksu "Yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çok ciddi anlamda işten çıkarılmalar yaşanıyor. Yaşanmaya devam ediliyor. Bu konu ile ilgili olarak AK Parti grubu teklifi ile İBB meclisinde işten çıkarılmalar ile ilgili komisyonun kurulmasını teklif ettik. Oy birliği ile araştırma komisyonumuz kuruldu. Hukuk Komisyonumuz ve Temel Haklar Komisyonumuz 3 aylık çalışma sürecini tamamladılar. Bu tamamlama çerçevesinde CHP yoğunluklu olarak komisyon çalışmalarını birazcık çalışmayarak, birazcık engelleme yoluyla çalışmalara girdi. Ancak AK Parti çalışmalarına devam etti. Komisyon raporumuzu mecliste açıkladık" ifadelerini kullandı.

Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü : İşten çıkarılan işçilerin yerine yeni işçi alımlarının yapılmasının durdurulması, işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesi gerekli görüşü kanaatli raporumuz İBB Meclisine arz eder. Yani özetle İBB Meclisinin ana gündemi olması gereken bu çalışma komisyon üyelerimiz tarafından işten çıkarılanların ivedilikle işe iade edilmesi gerektiğini ilgili makama bildirilmiştir. Bu komisyon raporunda aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ileri sürmüş olduğu bütün tezler çürütülmüştür. Örneğin '6 ay gibi kısa bir sürede çalışanlar veya seçim arası alınanlar' gibi hukuki mesnedi olmayan şeyler komisyon raporumuzda hukuki zeminde çürütülmüştür.

Görüntü dökümü

---------

Göksu'nun konuşması

Detaylar