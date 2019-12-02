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Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun "Burada yürümeden Meclis'e gelme" diye espri yaptığı o bahçenin tanıtımını yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Burada yürümeden Meclis'e gelme" diye espri yaptığı Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Şifa Bahçesi ismi verilen o alanı tanıttı.

02.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:19

İstanbul Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından 'Burası Türkiye'nin ilk ayakkabısız girilen parkı' notuyla paylaştığı ile Esenler Şifa Bahçesi'ni tanıttı.

Göksu bahçeye nasıl girileceğini uygulamalı anlattı. Ceketini ve ayakkabılarını çıkartıp parkta yürüdü. Esenler Şifa Bahçesi'nin 'şifa' dağıtacağını söyledi:

"Burası Türkiye'nin ayakkabısız girilen ilk parkı. Burası dinlenmek ve sohbet etmek amaçlı bir mekân olduğu gibi aynı zamanda terapi ve sağlık açısından da çok önemli bir mekân. Değişik kumlardan, materyallerden ve metallerden oluşan yürüyüş parkuru var. Bu yürüyüş parkurunda yürüdüğünüz takdirde bütün vücut sistemi ayakların altında. Ayakların altındaki sisteme terapi yaptığı için bir şifa kaynağı olarak görülüyor. Bütün İstanbulluları ve sesimizi duyan kardeşlerimizi parkta yürümeye davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Esenler Belediyesi'ni iki ay önce ziyaret etmişti.Sohbet sırasında Tevfik Göksu, "Bizim burada 2 bin 200 metre yürüyüş parkurumuz var. Bisiklet parklarımız var. Açık etkinlik alanımız var. Bizim bir de orijinal ayakkabısız girilen parkımız var. Yürüyüşünüzü ayakkabısız yapıyorsunuz. Çimde çakılda, odun kabuğunda, çamurda.." demişti.İmamoğlu ise "Elektriğini atsın diye." cevap verdi. Göksu'nun "Evet" demesi üzerine İmamoğlu, "Meclise gelmeden biraz yürü de öyle gel" demesi çevredekileri kahkahaya boğmuştu.

Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun

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