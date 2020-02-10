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Tevfik Göksu, kendisine "Yalancı" diyen CHP'li meclis üyesine patladı: Terbiyesiz

İBB Meclisi Şubat ayı 1. oturumunda gündemdeki konuları değerlendirmek için söz alan AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kendisine "Yalan söyleme" diyen CHP'li meclis üyesine "Yalan söyleme kelimesi sana yakışır. Aynaya bak terbiyesiz" sözleriyle tepki gösterdi.

10.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:52

AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi Şubat ayı 1. oturumunda gündemdeki konuları değerlendirmek için söz aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştiriler yönelten Göksu, CHP sıralarından kendisine yöneltilen "Yalan söyleme" çıkışı üzerine çok sinirlendi.

"AYNAYA BAK TERBİYESİZ"

Göksu, kendisine yöneltilen ithama "Yalan söyleme kelimesi sana yakışır. Aynaya bak terbiyesiz" sözleriyle çıkıştı.

ULAŞIM ZAMMINA TEPKİ

Öte yandan meclis toplantısı önce İstanbul'da ulaşıma yapılan zamla ilgili değerlendirmelerde bulunan Göksu, "Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu, kendisine

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