TEVFİK GÖKSU: MAKSAT SEÇİMİ KAZANMAKMIŞ

İSTANBUL'da su fiyatlarına 2020 yılında yapılması planlanan zam teklifinin reddedilmesinin ardından Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu "Maksat seçimi kazanmakmış. Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim. Biz buna 'evet 'diyemeyiz" açıklamasında bulundu.Kasım ayında İSKİ Genel Kurulu'nda 2020 yılı su fiyatları için istenen zam oranları AK Parti grubunun karşı oyuyla reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkan vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu teklifin reddedilmesi ile ilgili olarak, "Kasım ayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB'ye bağlı bütün kurumların bütçe ayıdır. Bu bütçe aylarında çeşitli düzenlemeler yapılır. İSKİ'nin bütçesi geldiğinde önümüze bir zam tablosu ile karşılaştık. 'Yüzde 20 artık 3 kademe zam' olarak bir zam teklifi geldi. Bu zammın arka planı nedir, ekonomik olarak vatandaşa yansıması ne olur? diye bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucunda bu değerlendirmeye 'evet' demenin ahlaki olarak doğru olmadığını düşündük" dedi.

Göksu sözlerini söyle sürdürdü:

"6 ay önce seçim vardı. Belediye başkanı kapı kapı dolaşarak bütün İstanbullulara şunu söyledi; 'İSKİ çok fahiş fiyatta su kullanıyor. Gelir gelmez bu fahiş fiyatta suya indirim yapacağım' dedi. Mecliste indirim teklifi sundu. Biz de suda indirim yaptık. Bu indirim henüz vatandaş tarafından hissedilmeden 6 ay sonrasında yüzde 20 ile 80 arasında değişen zam teklifi geldi. Bu zam teklifine 'evet' demiş olsaydık kendimizi inkar etmiş olurduk. İstanbul halkını kandırmış olurduk. Maksat seçimi kazanmakmış. Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim. Biz buna 'evet"diyemeyiz. Bu çerçevede çalışma yaptık. Zamma 'hayır' dedik. Kamuoyundan da zamma tepki gelince CHP yeni bir manevra yaptı"

"ÇOCUĞUNUZ VAR DİYE SİZİ CEZALANDIRABİLİR MİYİZ?"

180 karşı oy ile teklifin reddedildiğini ifade eden Göksu, "Bir şehirde şehir refah üretiyorsa bu refahı bütün insanlara yaymak zorunda. 'Çocuğunuz var' diye sizi cezalandırabilir miyiz? Gelen teklif 'çocuğu varsa cezalandır' demekti. Berber Ahmet amcayı, suyla ilgili iş yapanı cezalandır demekti. Biz bu yüzden bu teklifi reddettik. Hayatta en zor iş, dün iddia ettiğin bir şeyi bugün inkar etmendir. CHP dün iddia ettiği şeyleri bugün inkar ederek kabul oyu kaldırdılar. Ancak AK Parti reddetti. Biz 180 kişimiz var onların İYİ Parti ile 132 kişi" diye konuştu.

Göksu, teklif edilen zam talebi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"CHP'nin getirdiği teklif 0-15 metreküp arasındaki 4 lira olsun. 11 ile 20 metreküp arası 7.20 lira olsun diyor. 0-15 arasındaki 5 metreküpü 2'nci kademeye dahil ediyor. Yani 5 metreküpe yüzde 80 bindiriyor. 4 liradan 7.20 liraya çıkarıyor. 20 metreküpü üzerine çıkarsa 12.60 liraya çıkıyor. 4 liradan 12 liraya çıkarıyor. Baktığınızda bir manevra yapılıyor. 'Az kullanandan para almayalım. Çok kullanandan para alalım' diyorlar. Peki çok kullanan çocuğu varsa, evi kalabalıksa, anne babası kalıyorsa onları cezalandıracak mıyız? Adalet eşitlik değildir. Adalet hakkaniyettir"

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-Göksu'nun açıklaması

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