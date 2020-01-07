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Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Adıyaman'a götürüldü.

07.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:12 Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu için cenaze namazı kılındı
Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Adıyaman'a götürüldü.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Göksu için Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Göksu ailesinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Akif Çağatay Kılıç, Mustafa Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın da aralarında bulunduğu bazı ilçe belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda ilçe belediye başkanı da cenazeye çelenk gönderdi.
Tevfik Göksu, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fatma Göksu'nun naaşı Adıyaman Gölbaşı'ndaki aile mezarlığına yarın defnedilmek üzere memleketine götürüldü.

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Kaynak: AA

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