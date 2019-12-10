Haberler » Politika » Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil - Haberler

Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışmaları üzerine söz alan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesine bozulan Ekrem İmamoğlu, "Kınıyorum, hiç sempatik değildi" sözleriyle çıkıştı.

10.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılındaki son meclis toplantısı İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu taklidi damga vurdu. Göksu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirirken projenin gerekli olduğu vurgusunu yaptı. Göksu'nun ardından söz alan İmamoğlu, "Sayın Göksu'nun beni taklit ederek konuşmasını kınıyorum. Sempatik değildi" dedi.

İBB Meclisi'nin Aralık ayı 1. oturumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında toplandı. Burada bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Kanal İstanbul projesinin gerekli olduğu yorumunda bulundu.

GÖKSU'DAN KANAL İSTANBUL YORUMU

İmamoğlu'nun sarf ettiği "Kanal İstanbul projesi, İstanbul için cinayettir" sözlerini hatırlatan Göksu, "Sayın başkan, CHP'de yeni bir soluk olacağını ifade ederek meydanlara çıkmıştı. Ben de bu açıdan böyle güzel projelere farklı bir perspektif ortaya atabilir diye düşündüm. Kanal İstanbul, büyük hayalleri olan siyasetçilerin gerçekleştireceği projelerdir. Kanal İstanbul'a karşı olmak, İstanbul'un geleceğine ihanettir, İstanbul halkına karşı cinayettir" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN TAKLİT TEPKİSİ

Göksu'nun ardından söz alan İBB Başkanı İmamoğlu, Göksu'nun kendisini taklit ettiğini savundu. İmamoğlu, "Sayın Tevfik Göksu'nun en az 2 kez beni taklit ederek konuşmasını kınıyorum. Hiç sempatik değildi. Beni taklit ederek konuştunuz, görüntülerde izleyin. Gereksiz bir tavırdı. Zaten beceremediniz" dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri CHP sıralarından alkış aldı.

Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu, AK Parti, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

13:12 n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi - Haberler
13:08 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
13:08 Baraj suyu çekilince höyük yeniden ortaya çıktı - Haberler
13:06 Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
13:04 Bolu'da, devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye otoyola savruldu - Haberler
12:22 Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı - Haberler
12:22 Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi - Haberler
12:17 Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil - Haberler
11:58 Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı - Haberler
11:40 Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti - Haberler
10.12.2019 13:21:29