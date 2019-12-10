Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılındaki son meclis toplantısı İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu taklidi damga vurdu. Göksu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirirken projenin gerekli olduğu vurgusunu yaptı. Göksu'nun ardından söz alan İmamoğlu, "Sayın Göksu'nun beni taklit ederek konuşmasını kınıyorum. Sempatik değildi" dedi.

İBB Meclisi'nin Aralık ayı 1. oturumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında toplandı. Burada bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Kanal İstanbul projesinin gerekli olduğu yorumunda bulundu.

GÖKSU'DAN KANAL İSTANBUL YORUMU

İmamoğlu'nun sarf ettiği "Kanal İstanbul projesi, İstanbul için cinayettir" sözlerini hatırlatan Göksu, "Sayın başkan, CHP'de yeni bir soluk olacağını ifade ederek meydanlara çıkmıştı. Ben de bu açıdan böyle güzel projelere farklı bir perspektif ortaya atabilir diye düşündüm. Kanal İstanbul, büyük hayalleri olan siyasetçilerin gerçekleştireceği projelerdir. Kanal İstanbul'a karşı olmak, İstanbul'un geleceğine ihanettir, İstanbul halkına karşı cinayettir" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN TAKLİT TEPKİSİ

Göksu'nun ardından söz alan İBB Başkanı İmamoğlu, Göksu'nun kendisini taklit ettiğini savundu. İmamoğlu, "Sayın Tevfik Göksu'nun en az 2 kez beni taklit ederek konuşmasını kınıyorum. Hiç sempatik değildi. Beni taklit ederek konuştunuz, görüntülerde izleyin. Gereksiz bir tavırdı. Zaten beceremediniz" dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri CHP sıralarından alkış aldı.