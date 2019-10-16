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Tevfik Lav ve Fikri Bayrıl Spor Tesisleri açılışı ertelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa FK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehre kazandırılan Tevfik Lav ve Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nin açılış töreni, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in programlarındaki son dakika...

16.10.2019 16:02Tevfik Lav ve Fikri Bayrıl Spor Tesisleri açılışı ertelendi
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa FK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehre kazandırılan Tevfik Lav ve Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nin açılış töreni, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in programlarındaki son dakika değişikliğinden dolayı ertelendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 Ekim Perşembe günü, saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan tesislerin açılış töreninin ertelendiğini şöyle duyurdu: "17 Ekim Perşembe günü, saat 16.00'da yapacağımızı duyurduğumuz Tevfik Lav ve Fikri Bayrıl Spor Tesisleri açılış töreni, Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in programlarındaki zorunlu değişiklikten dolayı ertelenmiştir" - MANİSA

Nihat Özdemir, Tevfik Lav, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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