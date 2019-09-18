Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

İzmir Karşıyaka'da, teyzesinin kızı 11 yaşındaki D.O.'ya 4 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Y.Y. karar duruşmasına çıktı. D.O.'nun ifade değiştirip, suçlamalarının hayal ürünü olduğunu söylediği, ailesinin de şikayeti geri aldığı duruşmada, mahkeme heyeti Y.Y.'yi 25 yıl hapis cezasına mahkum etti.

?Karşıyaka'da yaşayan D.O., kuzeni Y.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine polise giden anne, yeğeni Y.Y.'den şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan D.O., ilk olarak Balıkesir'deki köylerinde, evlerinin samanlığında, 4 yaşındayken akrabası olan Y.Y.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı.

YILLARDIR ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR

Y.Y.'nin yıllardır annesini ve kendisini öldürmekle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen D.O.'nun ifadesinin ardından Y.Y. gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Y.Y., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., "Ben kendisine hiçbir zaman cinsel istismarda bulunmadım. Haksız yere yargılanıyorum. Bu olaylar iddia edildiği gibi olmamıştır. Niçin haksız yere suçlandığımı bile bilmiyorum. Beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

ÇOCUK HAYAL ÜRÜNÜ DEDİ

Olayı annesine ve ÇİM'deki pedagoga anlatan D.O., kendisini samanlığa zorla götürdüğünü söylediği Y.Y.'yi yanlış anladığını ve ifadelerinin hayal ürünü olduğunu söyledi.

Mahkemede söz alan pedagog, mağdurun ifade verirken söylediği kelimeleri düşünüp konuşmasının mantıklı olmadığını ve etki altında olabileceğini belirtti. Mağdurun ailesi de söz alarak sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

SANIK SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanığın soruşturma aşamasında olayı kendisine telefonda soran teyzesine suçunu itiraf ettiği ve bu itirafın telefon kayıtlarında sabit olduğu, bu nedenle sanığın suçunu duruşmada kabul etmemesinin cezadan kurtulmak adına bir tavır olduğunu belirtti. Soruşturma aşamasında mağdurun olayı detaylı olarak anlatmasına rağmen, daha sonra ifade değiştirip 'hayal ürünü' olarak söylemesi ile ailenin şikayeti geri almasının hem aile hem de mağdurun karşı tarafın etkisi altında kaldıklarının göstergesi olduğunu ifade eden Özen, sanığın indirim yapılmadan en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Y.Y.'ye, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, eylemi birden fazla kez gerçekleştirmesinden dolayı cezasının 25 yıla çıkartılmasına karar verdi. Sanığa herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı bitirdi.