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Tezcan Karakuş Candan: Togo Kuleleri'nde kentin rant alanı haline geldiği görüldü

Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programına konuk olan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara'da CHP-Büyükşehir Belediyesi ve Sinan Aygün arasında yaşanan Togo İkiz Kuleleri tartışmasını değerlendirdi.

30.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:46
DUVAR - Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programına konuk olan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara'da CHP-Büyükşehir Belediyesi ve Sinan Aygün arasında yaşanan Togo İkiz Kuleleri tartışmasını değerlendirdi. Mahkemenin kuleleri 'kamu yararına aykırı' bulmasıyla başlayan davayı açan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Karakuş Candan, Ankara'nın 2007 yılında onaylanan, "2023 Nazım İmar Planı"nın 2007'den 2019'a kadar 10 bin kez delindiğini belirtti. Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi: "Biz ancak bunun büyük ölçekli olan yüzde 10'una dava açabildik. AKP, kenti bir rant aracı haline dönüştürdü ve yerel yönetimlerdeki 25 yıllık iktidarını bu rant ilişkileri üzerinden götürdü. Bu dava ile kent suçu ve rant ilişkisi açığa çıktı. Bugüne kadar mahkeme kararına uyularak tıraşlanan tek bir örnek var ama buraların yıkılması lazım."
Tezcan Karakuş Candan: Togo Kuleleri'nde kentin rant alanı haline geldiği görüldü

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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