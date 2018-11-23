Tezcan, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Altınordu
Belediye Başkanı Celal Tezcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tezcan mesajında, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin büyük rol oynadıklarını belirtti.
Gençliğin sadece öğrendiği konularla ilgili değil, aynı zamanda milli manevi değerler ve tarih bilinciyle yetiştirilmesi konusunda en önemli görevi icra eden öğretmenlerin, toplumun önderi ve gelecek nesillerin şekillendiricisi olduğunu dile getiren Tezcan, şunları kaydetti:
"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' özdeyişinde belirttiği gibi öğretmenlerimizin üstlendiği misyon toplumsal ve bireysel anlamda bütün önem ve özeni hak etmektedir.İnsan yetiştirme sanatını icra eden öğretmenlerimiz ellerindeki işlenmemiş cevherleri, azimle, sabırla, sevgiyle birer şahesere dönüştürürler çünkü onlar bilirler ki, bu şaheserler geleceğin garantisi, aydınlık yarınların umududurlar."
Tezcan, öğretmenlerce geleceğe sağlam adımlarla basan bir nesil yetiştirilmesi temennisinde bulunarak, Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını, Anadolu'nun her köşesinde görevini aşk ve şevkle yerine getiren öğretmenlerin gününü kutladığını ifade etti.
Altınordu