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Tezdönen kardeşlerin katili 50 saatlik kamera incelenerek yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, damatları Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'i 21 Kasım'da torunu için aralarında çıkan arbede sonrası silahla öldüren İbrahim Y., Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 50 saatlik güvenlik kamarası incelemesi sonrası yakalandı.

06.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:03Tezdönen kardeşlerin katili 50 saatlik kamera incelenerek yakalandı
'in ilçesinde, damatları Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'i 21 Kasım'da torunu için aralarında çıkan arbede sonrası silahla öldüren İbrahim Y., Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 50 saatlik güvenlik kamarası incelemesi sonrası yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızıltepe Tepebaşı Mahallesinde, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in, Mustafa Tezdönen'in şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi M. Tezdönen'in dedesi İbrahim Y., tarafından aralarında çıkan arbede sonrası silahla öldürüldükleri ortaya çıkmıştı. 21 Kasım'dan beri kasten adam öldürmekten aranan İbrahim Y., Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 40'ın üzerinde kişiyle yapılan mülakat sonrası ve 50 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası ilçede saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, güvenlik önlemleri eşliğinde Kızıltepe Adliyesine çıkarıldı. İbrahim Y., adliyede alınan ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen İbrahim Y., Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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