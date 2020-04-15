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Tezek birikintisinden çıkamayan ineği itfaiye kurtardı

Denizli'de girdiği tezek birikintisinden çıkamayan inek iş makinesi yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

15.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:01
Tezek birikintisinden çıkamayan ineği itfaiye kurtardı
Denizli 'de girdiği tezek birikintisinden çıkamayan inek iş makinesi yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'nde büyükbaş hayvan pisliğinden elde edilen ve kışın yakacak olarak kullanılan tezeklerin toplandığı alanda bir ineğin olduğunu ve girdiği yerden çıkamadığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildiği Bölgeye gelen ekipler ineği kurtarma için olay yerine iş makinesi istedi. Ardından olay mahalline çağrılan iş makinesinin kepçesine binen bir itfaiye eri elindeki halatı ineğe bağladı. Ardından kepçe yardımı ile inek girdiği tezek birikintisinden dikkatli bir şekilde çıkarılarak sahibi Erkan Şen'e teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa
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