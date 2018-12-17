Tezekten Doğalgaza Geçtiler

Yozgat
'ın Yerköy
ilçesine bağlı Saray
köyünde yaşayan vatandaşlar, önceleri tezek, odun ve kömür ile karşıladıkları ısınma ve sıcak su gibi ihtiyaçlarını şimdi doğalgaz ile karşılıyor. 844 nüfuslu Saray köyünde vatandaşlar doğalgaz kullanmanın konforunu yaşıyor.
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde vatandaşlar, 5 yıldır doğalgaz ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Önceleri tezek, odun ve kömür ile banyo, yemek, ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılayan köy halkı şimdilerde ise çağdaş enerji kaynağı doğalgaz kullanımıyla birlikte konfora ve ekonomik rahatlığa kavuştu. 280 haneli 844 nüfuslu Saray köyünde doğalgaz konforun yaşayan vatandaşlar, doğal gaza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Doğalgaz kullanımıyla birlikte yaşamlarında birçok değişiklik olduğunu söyleyen Sariye Erkan, "Hayatımızda çok şey değişti. Önceden kömür karasıyla odunla uğraşıyorduk. Şimdi evimiz ısındı, doğalgaz geldi. Odalarımız ayrı, çocuklarımız ayrı yatıyor. Isınmamız rahat. Odunu, kömürü bıraktık. yemeğimizi doğal gazla yapıyoruz. Isınmamızı, bulaşığımızı her şeyimizi doğalgazla yapıyoruz. Memnunuz. Bize de kısmet oldu geldi köyümüze çok şanslıyız" dedi.
Köylerine doğalgaz gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Erkan
da, "Yaşantımızda birçok şey değişti. Evimize geldiğimizde her taraf sıcak, konforu var. İstediğimiz zaman sıcak su hazır. Odun, kömür, tüp derdimiz yok. Biz memnunuz doğalgazdan, bu yıl doğalgazımız geldi, yaptırdık. Ne kömür derdimiz var ne odun derdimiz var. Doğalgazın köyde olması çok büyük avantaj. Saray örnek köylerden birisi, çoğu köy de doğalgaz yok biz çok şanslıyız" şeklinde konuştu.
Doğalgaza geçmeleriyle birlikte odun ve kömür derdinden kurtulduklarını anlatan Köy Muhtarı Mustafa Kurt
ise, "Önce kömürle odunla yakıt ihtiyacını gideriyordu köylü. Güneş enerjisiyle de sıcak suyunu hallediyordu. Ama şu anda sıcak su olsun ısınma olsun hepsi doğalgazla gideriliyor. Kömür odun derdinden kurtulduk, hayatımız çok güzel. Doğalgaz boru hattının buradan geçmesi doğalgazın buraya gelmesinde büyük önem taşıdı. Şu anda 280 hanelik bir köyüz. Yüzde 95 köy halkı doğalgaz kullanıyor. Yozgat'ın tek doğalgaz kullanan köyüyüz, şanslıyız. Isınma problemimiz kalmadı. Vatandaşımız tüm ihtiyacını doğalgazdan karşılıyor" ifadelerini kullandı. - YOZGAT
Saray,Yozgat
Kaynak: İHA