Tezer Özlü kimdir? Tezer Özlü nereli, neden öldü?

Kalanlar eseriyle anılan Özlü'nün, Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabı da çok okunanlar arasında yerini aldı. 10 Eylül'de Simav'da doğan Tezer Özlü hayatı her zaman merak konusu oldu. İşte, Tezer Özlü kitapları, şiirleri, sözleri…

TEZER ÖZLÜ KİMDİR?

Özlü, 10 Eylül 1943 tarihinde Kütahya Simav'da dünyaya geldi. İstanbul 'a on yaşındayken gelen yazar, Avusturya Kız Lisesi'ne gitse de mezun olmadı. 1961'de yurt dışına gitti ve Paris 'te tanıştığı tiyatrocu ve yazar Güner Sümer'le 1964 yılında evlendi. Çift ardından Ankara 'ya yerleşti. Sümer'in Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştığı dönemde Tezer Özlü de Almanca çevirmenlik yaptı. 1963-64 sezonunda Sümer'in yönettiği Brendan Behan'ın Gizli Ordu oyununda yer aldı.

Tezer Özlü 1967 yılında Güner Sümer'den ayrılarak İstanbul'a yerleşti. 1967 - 1972 yılları arasında İstanbul'da çeşitli hastanelerin psikiyatri kliniklerinde tedavi gördü. Çocukluk ve rahatsızlık sürecini ''Çocukluğun Soğuk Geceleri'' kitabında kaleme aldı.

GÖĞÜS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

Her zaman intihara meyilli bir yanının olduğu söylenen Tezer Özlü, birkaç defa intihar girişiminde bulundu. Fakat 18 Şubat 1986 yılında göğüs kanseri nedeniyle İsviçre Zürih'de hayatını kaybetti. Mezarı ise Aşiyan Mezarlığı'nda bulunuyor. Özlü, eski eşi Erden Kıral'ın ''Yol'' filminin çekimi döneminde yaşananları anlattığı filmi ''Yolda''da Yelda Reynaud tarafından canlandırıldı.

Öykü ve roman yazarı Demir Özlü ile yazar ve çevirmen Sezer Duru'nun kardeşi olan Tezer Özlü, 1968 yılında yönetmen Erden Kıral'la evlendi. Bu evlilikten 1973'te kızı Deniz dünyaya geldi. 1981'de Berlin' e gitti ve bu süreçte 1981 yılında eşi Erden Kıral'dan ayrıldı. İsviçre asıllı sanatçı Hans Peter Marti ile 1984'te evlenerek Zürih'e yerleşti.