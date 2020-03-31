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Tezgahlar 3 metre aralıkla kuruldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sadece sebze, meyve ve gıda ürünlerinin yer aldığı tezgahlar, üçer metre aralıkla kuruldu.

31.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:32
Tezgahlar 3 metre aralıkla kuruldu
Amasya 'nın Merzifon ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sadece sebze, meyve ve gıda ürünlerinin yer aldığı tezgahlar, üçer metre aralıkla kuruldu.

Pazartesi günleri kurulan pazarda alanın dar olması nedeniyle Remzi Özkanca Caddesi'nde tezgahlar birbirinden sosyal mesafenin korunması amacıyla 3 metre aralıklı şekilde kurulurken, giyim, oyuncak, hırdavat ve ayakkabı gibi ürün satan esnaflar yasak dolayısıyla tezgah açamadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlarla ilgili gönderilen genelgeye göre, 27 Mart Cuma gününden itibaren semt pazarlarında sadece sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünlerinin ikinci bir emre kadar pazarda satışına izin verildiği bildirilmişti.

Merzifon'da pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar yerlerinde bu haftadan itibaren ikinci bir talimata kadar yalnızca sebze, meyve ve gıda satışına izin verilecek.

Pazar yerinde, sebze ve meyvelerin vatandaşlar tarafından seçilmesine izin verilmezken, ürünler sadece satıcı tarafından eldiven, maske gibi gerekli hijyen tedbirleri alınarak satışa sunuldu. - AMASYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Amasya, Güncel
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