16.07.2019 17:43
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Tezgahlar kafes balıklarına kaldı

Tezgahlar kafes balıklarına kaldı

Sinop'ta balık tezgahları kafes balıklarına kaldı.

Sinop'ta balık tezgahları kafes balıklarına kaldı.

Balık avı yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından balıkçılar, tezgahlarını kafes balıklarıyla süslüyor. Sinop'ta balıkçılık yapan İsmail Değer yaptığı açıklamada, "Kış sezonundan bu yana baktığımızda palamudun ve hamsinin bol olduğu bir sezon geçirdik. Şu anda tezgahlarda çupra, levrek, somon satmaktayız. Bunlar da denizin içerisindeki havuzlardan geliyor. Yani tatlı su balıkları değil. Gümenez açıklarından, Samsun'dan getirtiyoruz. Allah nasip ederse dip balıklarından mezgit ve barbunun geleceğine inanıyorum. Aldığımız bilgiler doğrultusunda hamsi ve palamut çok olacak" dedi. - SİNOP
Kaynak: İHA
Sinop, Ekonomi

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