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Tezgahlara sosyal mesafe geldi

Camiavlu ve Beldibi pazaryerlerinde dönüşümlü olarak tezgah açmasına ve tezgah aralarında en az 3 metre mesafe olmasına karar verildi.

01.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:43
Tezgahlara sosyal mesafe geldi
Camiavlu ve Beldibi pazaryerlerinde dönüşümlü olarak tezgah açmasına ve tezgah aralarında en az 3 metre mesafe olmasına karar verildi.

Pazaryerlerinde Korona virüse karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Pazaryerlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için perşembe günleri kurulan halk pazarında yer alan pazarcı esnafının yine perşembe günü 3 grup halinde, Merkez, Armutalan-Camiavlu ve Beldibi pazaryerlerinde dönüşümlü olarak tezgah açmasına ve tezgah aralarında en az 3 metre mesafe olmasına karar verildi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ilçemizde yayılmasını engellemek için Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca pazarlara yönelik bir dizi daha önlem alındı. Salgında en etkin mücadele olan sosyal mesafenin korunması ve pazaryerlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla tezgah aralarında en az 3 metre mesafe olmasına karar verildi. Perşembe pazarına gelen tezgah sahiplerinin yine aynı gün dönüşümlü olarak Merkez, Armutalan-Camiavlu ve Beldibi pazaryerleri olmak üzere 3 farklı noktada satış yapmaları kararlaştırıldı. Öte yandan pazaryerlerinde sebze, meyve, tahıl, bakliyat gibi temel gıdaların dışında giyim oyuncak gibi zaruri olmayan ürünlerin satışı durduruldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Armutalan, Beldibi, Güncel
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