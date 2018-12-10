Tezgahlarda Balık Bolluğu

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:10



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:10

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tezgahlardaki balık çeşitliliği hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor.Bol balık çeşidinin denizden çıkması tezgahları da şenlendirdi. Fatsalı balıkçılar bu bolluğun ay sonuna kadar devam edeceğini söylediler.Hamsi ve çinekopun en fazla satılan balıklar olduğunu söyleyen balıkçı Yusuf Aktaş, "Balıklar taze ve günlük geliyor. Çeşidin bol olması vatandaşlara alternatif seçenekler sunuyor. Hamsi ve çinekop diğer balıklara göre daha fazla satılıyor. Bu bolluk devam ederse fiyatlar da buna bağlı olarak daha da düşecektir" dedi.Karadeniz hamsisinin en lezzetlisinin Fatsa'da çıktığını söyleyen balıkçı Selahattin Babiloğlu ise, "Hamsiyi kasalarla satıyoruz. Günlük bölgemizden çıkıyor ve taze hamsiyi vatandaşlar kapış kapış alıyor. İşlerimiz güzel ve inşallah bu bereketli satışlar sezon boyu devam eder. Hamsi ile birlikte çinekop ve mezgit balığını çok satıyoruz" diye konuştu.Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: Hamsi 10 TL, mezgit 15 TL, çinekop 20 TL, barbun 25 TL, somon 30 TL. - ORDU