Tezgahlarda Palamudun Yerini Hamsi Aldı

Karadeniz
'de palamut balığının azalmasının ardından bol miktarda avlanan hamsi Alaplı
ilçesinde tezgahlarda 15 liradan yerini aldı.
İlçede balık satıcılığı yapan Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut sezonunun sonuna gelindiğini Karadeniz'de son 20 gündür bol miktarda hamsinin avlandığını söyledi.
Yerli Karadeniz hamsisinin kilogramının 15 liradan satıldığını ifade eden Yazgan, "Karadeniz'de 3 aydır bol miktarda palamut balığı avlanıyordu. Tezgahlarda da ağırlıklı olarak palamut balığı vardı. Palamut'un Karadeniz'de azalmasının ardından 20 gündür bol miktarda hamsi avlanıyor. Daha önceden 20 liradan satılan hamsi bugün 15 liradan satılıyor. İleri ki günlerde fiyatı daha çok düşecektir." diye konuştu.
Alaplı,Karadeniz
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:49