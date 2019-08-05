Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tezgahtaki piknik tüpü patladı, seyyar satıcı yüzünden yaralandı

Tezgahtaki piknik tüpü patladı, seyyar satıcı yüzünden yaralandıHATAY - Hatay'da seyyar süt mısır arabasında bulunan piknik tüpü mısırcının yüzüne patladı.

05.08.2019 17:28
Tezgahtaki piknik tüpü patladı, seyyar satıcı yüzünden yaralandı
Tezgahtaki piknik tüpü patladı, seyyar satıcı yüzünden yaralandı
HATAY - Hatay'da seyyar süt mısır arabasında bulunan piknik tüpü mısırcının yüzüne patladı. Yüzü yanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar süt mısır tezgahının içinde bulunan ve gaz kaçağı olduğu tahmin edilen piknik tüpü, satıcının kapağı açmasıyla patladı. Yüzü yanan mısırcı olay yerine çağrılan ambulansla Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüzünden hafif yanıklar oluşan genç mısırcı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:32   Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
19:30   Kayıp olarak aranan engelli çocuğun cesedi Karasu Nehrinde bulundu
19:22   Sünnet merasiminde 80 kişi zehirlendi
19:22   Suriye sınırında PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı
19:18   Kocası tarafından vurulan kadın bir aylık yaşam savaşını kaybetti
19:10   İki gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazasında sanığın sözleri babayı çileden çıkardı
19:06   Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında