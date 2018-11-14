Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Cahide Keskiner Vefat Etti

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:17



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:17

Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören tezhip ve minyatür sanatçısı Cahide Keskiner 87 yaşında vefat etti.Keskiner'in cenazesi, yarın öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.Sanatçı Ayşe Emine Sultan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keskiner'in "duayen hocalar" sınıfında yer aldığını belirterek, "Tamamen sanatıyla hemhal olmuş, sanatına kendisini adamış ve öğrenciler yetiştirmiş, ki onun yetiştirmiş olduğu öğrenciler şu an bizim hocalarımız. Biz onun yetiştirdiği öğrencilerin öğrencisiyiz." dedi.Her sanat dalında alınan eğitimlerin silsileyle devam ettiğini hatırlatan Çelik, "Ben bir hocaya tabiysem onun hocası ve hocasının hocası da benim hocam sayılır. Aynı ekolden devam eder gideriz. Cahide Hanım sadece minyatür sanatında hizmet vermiş bir hoca olmaktan ziyade kişiliğiyle günümüzde en çok aradığımız, duruşuyla ve sadece sanatıyla ilgilenmesiyle gündemde olmuş çok büyük bir değerimizdi." ifadesini kullandı.Nakkaş Semih İrteş de Keskiner'in Türk tezyini sanatlarının çok önemli bir temsilcisi olduğuna dikkati çekti.Keskiner'in hem tezhip hem de minyatür sanatında birçok öğrenci yetiştirdiğini belirten İrteş, "Bu konularla ilgili çok kitapları var. Vefat etmeden bir sene öncesine kadar çalışmalarını sürdürdü, kendi nakkaşhanesinde eğitim vermeye devam ediyordu. Geçmiş medeniyetimizdeki kültürümüzün en önemli taşlarından biriydi. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.Cahide Keskiner, Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevlana Büyük Ödülü ile Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü.