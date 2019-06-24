24.06.2019 15:38
Haberler » Güncel » Haber

Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu

Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde vatani görevini yapan Yalovalı er İslam Muhammed Altuğ (21), bu sabah bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde vatani görevini yapan Yalovalı er İslam Muhammed Altuğ (21), bu sabah bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile yaşamını yitirdi. Acı haber, aileye il protokülü tarafından verildi.
Er İslam Muhammed Altuğ'un şehit olduğu haberi, Yalova Valisi Muammer Erol , Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik , Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Müftüsü Cemal Çıkrık ile yetkililer tarafından Yalova merkez Süleymanbey Mahallesi'nde yaşayan baba Hakan ve anne Şükret Altuğ'a verildi. Oğlunun yaşamını yeterdiğini öğrenen anne Şükret Altuğ, sinir krizi geçirdi. Ailenin evine Türk bayrağı asılarak, önüne taziye çadırı kuruldu.
NİŞAN YAPACAKTI
Kaza kurşunu ile hayatını kaybeden Er İslam Muhammet Altuğ'un tezkeresini almaya 5 gün kaldığı, askerlik dönüşünde de nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Altuğ'un cenazesinin yarın Yalova'da, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

- Yalova
Kaynak: DHA
Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:55 Başkan Şerifoğulları, afet sonrası incelemelerini sürdürüyor
15:55 Edirne'de FETÖ soruşturmasında 2 avukat gözaltında
15:55 Gazze Ticaret ve Sanayi Odasından Bahreyn'deki çalıştaya tepki
15:54 Manisa'da Belaruslu 3 kadına fuhuş gözaltısı
15:53 Sivas'ta 75 kuruşluk ekmek tartışması
15:53 Otomobilin çarptığı anne ve kızı toprağa verildi
15:53 Makilik alanda yangın - ÇANAKKALE