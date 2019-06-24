Tezkeresine 5 gün kala şehit düşen Onbaşı Muhammed İslam Altuğ törenle karşılandı

Tezkeresine 5 gün kala şehit düşen Onbaşı Muhammed İslam Altuğ törenle karşılandıYalova Valisi ve Garnizon komutanı şehit babasının koluna girdiYALOVA - Diyarbakır Lice Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı esnada şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ askeri kargo uçağı ile Diyarbakır'dan memleketi Yalova'ya getirildi. Şehit törenle karşılandı.Teskeresine 5 gün kala birliğinde başka bir erin silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit düştü Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ Diyarbakır'dan memleketi Yalova'ya gönderildi. Şehidin cenazesini taşıyan askeri kargo uçağı Yalova'nın Taşköprü beldesinde bulunan 126. Filo Komutanlığına indi. Şehit asker için burada bir karşılama töreni düzenlendi. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, AK Parti Yalova Milletvekilli Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, şehidin babası Hakan ve annesi Şükret Altuğ, akrabaları ve askerler katıldı. Askeri kargo uçağından tören mangası tarafından alınan şehidin cenazesi törenle cenaze aracına nakledildi. Bu esnada şehidin babası, annesi ve ailesi ise metanetlerini korudu. Ayakta güçlükle duran baba Hakan Gedik'in koluna giren Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik babanın ayakta durmasına yardım ettiler.Şehidin naaşı Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Şehit asker Muhammed İslam Altuğ yarın Yalova Merkez Camisinde öğlen namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Yalova Şehitliğinde toprağa verilecek.