Tezkeresini alan Ekin Mert Daymaz kimdir?

Çilek Kokusu dizisiyle büyük beğeni toplayan ve Melisa Döngel ile birlikte olan Ekin Mert Daymaz, Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda yaptığı bedelli askerliğini bitirdi. Askerliğini tamamlayan Daymaz, Instagram hesabından o an ile ilgili paylaşım yaptı.

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 2 Aralık 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Ancak İstanbul Çatalca'da büyüdü. Liseden sonra dört yıl eğitim hayatına ara verdi, bu sırada basketbol oynadı. Basketbolla devam ederken sakatlık yaşadı ve modellik yapmaya başladı. 2009 yılında Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness bölümünde okumaya başladı.

BEST MODEL WORL YARIŞMASINDA 3. OLDU

Mert Daymaz, 2013 yılında Best Model of The World yarışmasında 3. oldu. Yarışmada elde ettiği derecenin ardından Ayşegül Aydın, Ümit Çırak ve Dolunay Soysert'ten oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Oyuncu son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde boy göstermişti.

YER ALDIĞI DİZİLER

2014Not DefteriEgemen Şanoğlu

2015Çilek KokusuVolkan Mazharoğlu

2016Hayat Sevince GüzelSavaş Göçer

2017Kırlangıç FırtınasıŞahin Turaboğlu

2018Ağlama AnneMert Bayer