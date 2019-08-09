Tezmaksan Akademi gençleri Endüstri 4,0'a hazırlıyor

Türk sanayisinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 2.0- 3.0 arasında olduğunu söyleyen Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, robot kullanmasının yanı sıra üretebilen gençlere ihtiyaç duyulduğunu, bunun da ancak doğru dizayn edilmiş bir eğitimle mümkün olacağını kaydetti. Aydoğdu, 2015 yılından bu yana akademi kapsamında gençleri Endüstri 4.0'a hazırlamak için çalıştıklarını, liselerle ve üniversitelerle projeler geliştirdiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçmek, ayrıca yüksek teknoloji üretim ve kullanım kabiliyetini arttırmak için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını uygulamaya soktu. Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, bu hedeflerin gerçekleşmesinde Türkiye'nin Endüstri 4.0 kabiliyetinin çok önemli olduğunu ve bu noktada ülke olarak almamız gereken daha çok yol bulunduğunu kaydetti. Aydoğdu, "Türkiye sanayisi olarak hem rekabet gücümüzü arttırmak hem de pazardaki yerimizi kaybetmemek için çalışma şekillerimizi değiştirmek zorundayız. Çeşitli ülkeler için yapılmış Endüstri 4.0'a hazır olma endeksine bakıldığında Türkiye tereddüt edenler arasında. Türk sanayisinin dijital olgunluk seviyesi Endüstri 2.0- 3.0 arasında. Bu treni de yakalamamız gerekiyor."

"Gençleri endüstri 4,0'a hazırlamak ana görevimiz"

Bugün ülkemizdeki tüm sektörlerin en önemli sorununun nitelikli eleman eksikliği olduğunu belirten Aydoğdu, sanayide yeni nesil makineleri çalıştıracak iş gücünün az olduğunu söyledi. Üretimde teknolojinin değişimine paralel olarak insan kaynağının dönüşmesi gerektiğine vurgu yapan Aydoğdu, Tezmaksan Akademi'nin makine kullanabilen ve makine üreten gençler yetiştirmeyi amaçladığını belirtti. 2015 yılından bu yana bu amaçla çalıştıklarını aktaran Aydoğdu, "Genç nüfusu yarınlara hazırlamanın herkesin görevi olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Biz Tezmaksan Akademi olarak sanayicimizin en büyük sorunlarından biri olan vasıflı eleman yetiştirme konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Özellikle de dijital dönüşümün hızlandığı bugünlerde endüstri 4.0 için kalifiye işçi ihtiyacının arttığını biliyor, eğitimlerimizi bu bakış açısıyla güncelliyoruz" dedi.

"Akademi olarak amacımız; kalifiyeli eleman yetiştirmek"

Türkiye'nin en önemli takım tezgahı üreticisi olan Tezmaksan bünyesinde kurulan akademinin meslek liseleri ve üniversitelerle önemli çalışmalar geliştirdiğini aktaran Aydoğdu, etki alanlarının yurt dışına kadar genişlediğini, İran, Arnavutluk, Hollanda ve Almanya'dan da katılımcılara eğitim verdiklerini söyledi. 5106 kayıtlı bireysel, 168 kurumsal üyelerine de oluşturdukları özel program ile uzaktan eğitim verdiklerini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti: "Bir sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladığımız ücretsiz programlarımız kapsamında bu güne kadar 62 ildeki teknik ve mesleki liseler ile lisan programı öğrencilerine eğitimler verdik. Okullarda yeterli makine teçhizatın olmaması, olanların da verimli kullanılmaması, eğitmenlerin eğitimlerinin sektör beklentilerinin altında kalması gibi sebepler dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlenen ilgili bölüm öğretmenlerine de meslek içi eğitimler düzenledik. Sanayi sektöründe yer alan firmalara CNC eğitimleri ve operatörlük eğitimleri de sunuyoruz. Aynı zamanda ücretsiz online eğitim platformu da kurduk ve hali hazırda burada 5106 kayıtlı öğrencimiz bulunuyor. 168 kurumsal üyemizde söz konusu online eğitim platformumuzdan faydalanıyor. Biz, gençlerin mesleki eğitime yönelmesinin Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki en büyük engeli de ortadan kaldıracağına inanıyoruz ve bu inançla çalışıyoruz."