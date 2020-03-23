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Tezmaksan ve Spinner Werzeugmachinenfabrik'den işbirliği

İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kullanılan ve makineleri yapan makineler olarak tanımlanan takım tezgahları üreticisi Tezmaksan, Alman teknoloji markası Spinner Werzeugmachinenfabrik GmbH'in Türkiye ayağı Spinner Takım Tezgahları Fabrikası ile işbirliği anlaşması yaptı.

23.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:54
Tezmaksan ve Spinner Werzeugmachinenfabrik'den işbirliği

İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kullanılan ve makineleri yapan makineler olarak tanımlanan takım tezgahları üreticisi Tezmaksan, Alman teknoloji markası Spinner Werzeugmachinenfabrik GmbH'in Türkiye ayağı Spinner Takım Tezgahları Fabrikası ile işbirliği anlaşması yaptı.

Buna göre, CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konusunda uzman olan Tezmaksan, distribütörlüğünü üstlendiği Spinner'in 5 eksen CNC tezgahlarının dağıtımını gerçekleştirecek. 5 eksen işleme teknolojisi ve tezgahları, savunma ile havacılık sektörlerinde kilit bir role sahip bulunuyor.

İşbirliği anlaşmasına ilişkin bir açıklama yapan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, "Tezmaksan olarak 40'dan fazla yerli ve yabancı markanın distribütörlüğünü yapmaktayız" dedi ve ekledi:

"Üstün Alman teknolojisi ve köklü deneyimiyle sektöre yön veren global bir markayı bünyemize dahil ederek güzel bir protokole daha imza attık. Yapılan anlaşmayla Spinner'in 5 eksen teknolojilerinin satışı ve dağıtımı, satış mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Bu anlaşma portföyümüzü genişleteceği gibi havacılık, savunma, otomotiv, beyaz eşya ve kalıpçılık gibi ihracattın lokomotif sektörlerine değer bazında daha fazla katkı sağlayacaktır. Bugün takım tezgahları sektörü bu iş kollarındaki makine ve teknoloji üretimine sağladığı katkı ile dolaylı olarak ihracata 21 milyar dolarlık katkı sağlamaktadır."

Türkiye Spinner Takım Tezgahları Fabrikası, üretilen tezgahların yüzde 85'ini başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyor. 2000'de "Spinner Werzeugmachinenfabrik GmbH" ortaklığında kurulan Spinner Türkiye Takım Tezgahları Fabrikası; CNC Torna Tezgahları ve 5 eksen CNC İşleme Merkezleri ile global pazarda önemli bir güce sahip. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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