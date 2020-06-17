TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: "CAS'tan olumlu karar çıkacağına inanıyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) olumlu bir karar çıkacağına inandığını söyledi.

17.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:06
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) olumlu bir karar çıkacağına inandığını söyledi.
Servet Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm milli takımlarımızın, tüm kulüp takımlarımızın özellikle yurt dışındaki müsabakalarındaki sorunlarını, eksikliklerini gidermek mecburiyetindeyiz. Trabzonspor'a her türlü yardımı ve desteği veriyoruz. Güçlü bir dosya hazırladılar. CAS'tan da inşallah olumlu bir haber çıkar. Her türlü Trabzonspor'un yanındayız. TFF olarak bu bizim görevimiz. Hukuki bir süreç tabii ki bir takım eksiklikler vardı, onları giderdiler, CAS'tan olumlu karar çıkacağına inanıyorum. Hukuki bir süreç olduğu için kesin konuşmak zor." ifadelerini kullandı.
Yardımcı, "UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve sonrasındaki maçlar Almanya'da oynanacak. Medipol Başakşehir'in, Kopenhag ile rövanş maçı nerede oynanacak? Danimarka deplasmanında mı ya da bu konuda farklı bir karar çıkacak mı?" sorusuna ise, "Orada bile belirsizlikler var. 15 Temmuz tarihinde belli olacak. Başakşehir, Kopenhag'a gidecek mi ya da tarafsız sahada mı oynayacak belli değil." yanıtını verdi.
"Çok zor şartlarda bu karar alındı"
Servet Yardımcı, Şampiyonlar Ligi finalinin 2021 yılında İstanbul'da oynanacak olmasının ülke için büyük önem taşıdığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Bu çok önemli bir şey. İstanbul, dünyanın en güzel şehri. İstanbul'da sadece futbol değil, tarihi güzellikler, turizm her şey var. İstanbul insanlara futboldan daha çok şey veriyor. Dolayısıyla bu finalin İstanbul'da seyircili oynatılması söz konusuydu, seyircisiz oynatılmasını hiçbir şekilde düşünmedik ve UEFA'dan rica ettik. Onlar da bizim mağduriyetimizi önlemek için karar aldılar. Burada masraf yaptık, 1 yıldır hazırlanıyoruz. Geçen sene ağustos ayında Süper Kupa ile Avrupa kupalarını başlattık. Bu finalle Avrupa liglerini bitirecektik. Fakat nasip önümüzdeki sene olacak. Bu bizim kararımızdı, UEFA'nın da bize pozitif bakması, yakın olması, TFF ve UEFA'nın ilişkilerinin güçlü olması sonucunda böyle bir yeniden değerlendirme yaptılar. Çok zor şartlarda bu karar alındı. Şampiyonlar Ligi'nin kalan maçları Lizbon'da oynanacak. Avrupa Ligi maçları Almanya'da oynanacak. Bunlar 3 ay öncesinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Biz de garantiye gittik, 2021 yılını özellikle çok istedik. Sağ olsunlar UEFA Başkanı Ceferin'in çabaları başta olmak üzere, diğer ülkeleri ikna ederek birer yıl ötelediler. 2021 finalini İstanbulda yapacağız." TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: ’CAS’tan olumlu karar çıkacağına inanıyorum’

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Trabzonspor, Güncel, Haber

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