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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor.

11.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:21
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı sonucu)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

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