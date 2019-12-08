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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor evinde BB Erzurumspor'u ağırladı.

08.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:25TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - BB Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

51. dakikada Adana Demirspor'da ortaya yükselen Aias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

58. dakikada BB Erzurumspor'da Mücahit orta sahadan mücadele sonucu aldığı topu kaleye gönderdi. Top kaleci Kurtuluş'da kaldı.

82. dakikada Adana Demirspor'da Volkan Şen, orta sahada aldığı topla BB Erzurumspor'un ceza sahasına kadar ilerledi. Şen, vurduğu topu ağlarla buluşturamadı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xx

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Semih xx, Traore xx, Koseckı xx, Aıas xx (Tevfik dk. 68 x), Emre xx, Sinan xx, Mehmet xx (Tayyip dk. 88 ?), Berk xx (Volkan dk. 74 x), Samed Ali xx, Rassoul xx

Yedekler: Yusufcan, Mustapha, Vedat, Barış, Erdal, Gladkyy, Yusuf Emre

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

BB Erzurumspor: İbrahim xx, Aykut xx, Gabrıel xx (Rashad dk. 81 ?), Mehmet xx, Pote xx, İbrahim xx, Emrah xx, Merthan xx (Hasan dk. 73 x), Mücahit xx, Jasmin xx, Cenk xx (Gilles dk. 68 x)

Yedekler: Kayacan, Hasan, Abdulcebrail, Osman

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Aias (dk. 51) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Traore, Emre, Mehmet, Volkan (Adana Demirspor), Jasmin, Gilles (BB Erzurumspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Kaynak: İHA

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