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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor evinden Eskişehirspor'u ağırladı.

08.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:22 TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor evinden 'u ağırladı. Karşılaşma 3-2 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Eskişehirspor'da Milinkovic'in verdiği asistle Sekidika sağ kanattan topu alarak Adana Demirspor'un ağlarıyla buluşturdu. 0-1

8. dakikada Adana Demirspor meşin yuvarlağı Volkan Şen ile Eskişehirspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Karambole pozisyonda Eskişehirspor'da Mevlüt topa dokunarak meşin yuvarlağı kendi kalesinin ağlarıyla buluşturdu. 1-1

48. dakikada Eskişehirspor'da orta sahadan topu alan Sissoko Adana Demirspor'un ceza sahasına kadar götürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

51. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Mustapha'nın ortası sonucu topla buluşan Stokes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

62. dakikada Eskişehirspor'da karambolden topu alan Milinkovic, topu Adana Demirspor'un kalesine gönderdi. 2-3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Baran Eraslan x, Bersan Duran x

Adana Demirspor: Emrullah xx, Hakan xx, Rassoul xx, Adil xx, Orhan xx, Traore xx, Sinan xx (Kosecki dk. 65 x), Vedat xx, Levent xx (Samed Ali dk. 51 x), Volkan x (Mustapha dk. 35 x), Stokes xxx

Yedekler: Kurtuluş, Semih, Emre, Tevfik, Musa, Yusuf, Barış

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Eskişehirspor: Ekrem xx, Feyzi xx, Cemali xx, Mevlüt x (Sezgin dk. 63 x), Berkay xx, Furgan xx (Alperen dk. 62 x), Kamal xx, Mehmet xx, Sissoko xxx, Sekidika xxx, Milinkovic xxx (İbrahim dk. 82 ?)

Yedekler: Melih, Erdal, Furkan, Hakan, Hasan, Tolga, Metehan

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Goller: Sekidika (dk. 6), Sissoko (dk. 48) (Eskişehirspor), Mevlüt (dk. 8 k.k.), Stokes (dk. 51) (Adana Demirspor)

Sarı Kart: Kosecki (Adana Demirspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Volkan Şen, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
GURBETTEKİ SİMSEK: uğur tutun mu ekiyorsunyoksa başka birseymi ama futbolla ilgili hiçbir halt ettiğin yok takımın içine ettinburdan taraftarlara sesleniyorumbu hoca bir an önce takımı bırakmalı yoksa ilk yari bitmeden dibi göreceğiz
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