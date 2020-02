TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Adanaspor: 1

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, evinde Adanaspor 'u ağırladı. Karşılaşma 4-1 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.Maçtan dakikalar4. dakikada Adana Demirspor'un atağında orta sahada topla buluşan Volkan, sol kanattan bindiren Rassoul'a pas attı. Rassoul çizgiye inerek penaltı noktasına ortasını yaptı. Savunmanın arasından yükselen Dibba'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-012. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan geliştirdiği kontratakta, Volkan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Volkan, ceza sahası üzerinde müsait pozisyonda olan Aosman'a pasını attı. Topun gelişine vuran Aosman'ın şutunda kaleci İrfan, topun sahibi oldu.15. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası önünde topla buluşan Dibba, sağındaki Erkan'a pasını attı. Erkan topu, arka direkten bindirme yapan Volkan'a gönderdi. Volkan'ın gelişine yaptığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.38. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Erkan, topu penaltı noktasına hareketlenen Aosman'a gönderdi. Aosman'ın sert şutunda Adanaspor savunmasına çarpan top ağlara gitti. 2-055. dakikada sağ kanattan Dibba ile atağa çıkan Adana Demirspor'da Erkan topla buluştu. Erkan, ceza sahasında uygun pozisyonda olan Aosman'a pasını aktardı. Aosman düzgün bir plase vuruşla topu Adanaspor ağlarına gönderdi. 3-072. dakikada Adanaspor'da sol kanatta topla buluşan Samican, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Traore'yle girdiği ikili mücadelede Samican yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gönderdi.73. dakikada penaltı vuruşu kullanan Adanaspor'da topun başına Hakan Barış geçti. Hakan'ın şutunda kaleci Muhammed topu kurtardı. Dönen topu alan Ahmet, topu ceza sahasına gönderdi. Uygun pozisyonda olan Hakan Barış'ın şutunda top Adana Demirspor ağlarıyla buluştu. 3-179. dakikada korner kullanan Adanaspor'da top savunmadan sekerek ters kanada açıldı. Sol kanatta topla buluşan Özkan'ın, ceza sahasına orta yaptığı ortada Eze kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed topun sahibi oldu.90+4. dakikada Adana Demirspor'da orta sahadan topu çalan Mehmet, Adanasporlu futbolcuları aşarak kaleciİrfan ile karşı karşıya kaldı. Mehmet Akyüz, İrfan'ın yanından geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Hakan Ceylan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Sezgin Çınar xxAdana Demirspor: Muhammed xx, Tayyip xx, Adil xx, Traore xx, Aosman xx, Pa Dibba xx (Mehmet dk. 70 x), Volkan xx (Berk dk. 84 ?), Okan xx, Hasan xx, Erkan xx (Jakub dk. 90 ?), Rassoul xxYedekler: Kurtuluş, Semih, Tevfik, Sinan, MehmetTeknik Direktör: Uğur TütünekerAdanaspor: İrfan Can xx, Hakan xx, Eren xx (Ahmet dk. 57 x), Mehmet xx, Moussa xx (Sami Can dk. 72 x), Amıdou xx, Furkan xx (Eze dk. 57 x), Hakan xx, Özkan xx, Savaş xx, Ronei xxYedekler: Goran, Özer, Sinan, Celil, Uğurcan, Canberk, İbrahimTeknik Direktör: Eyüp ArınGoller: Pa Dibba (dk. 3), Aosman (dk. 39 ve 55), Mehmet (dk. 90+4) (Adana Demirspor), Hakan (dk. 73) (Adanaspor)Sarı Kartlar: Traore, Pa Dibba, Okan, Muhammed (Adana Demirspor), Moussa, İrfan Can, Hakan (Adanaspor) - ADANA