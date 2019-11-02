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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor evinden Boluspor'u ağırladı.

02.11.2019 18:31TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor evinden Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar

48. dakikada Adanaspor'da Furkan, ayağına gelen topu kaleye gönderdi. Top kaleci Hakan'da kaldı.

56. dakikada ceza yayının üzerinde serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Hakan geçti. Hakan'ın şutunda köşeye giden topu kaleci Karacic kornere çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökmen Baltacı xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Adanaspor: Goran xx, Veli xx, Marvin xx, Özgür xx (Özkan dk. 63 x), Renan xx, Ahmet xx, Abdulkadir xx (Serhat dk. 46 xx), Furkan xx, Okan xx, Ronei xx, Utku xx (Eren dk. 53 xx)

Yedekler: İrfan Can, İsa, Enes, Evren, Semir

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Boluspor : Hakan xx, İsmail xx, Hakan xx, Hayrullah xx, Ümit xx, Cumali xx, Sami xx, Dodo xx (Burak dk. 80 ?), Mustafa Sami xx (Mustafa dk. 46 xx), Melih xx (Mutlu dk. 78 x), Poepon xx

Yedekler: Yavuz, Muhammed, Şukurov, Batuhan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Sarı Kartlar: Veli, Özgür, Okani, Serhat (Adanaspor), Ümit, Samican, Hayrullah, Melih (Boluspor) - ADANA

Spor

Kaynak: İHA

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