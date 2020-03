TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - EH Balıkesirspor: 1

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor , evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.Maçtan dakikalar25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Malle'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.29. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Evren 'in kafa vuruşunda kaleci Atilla meşin yuvarlağı kontrol etti.39. dakikada Serdar'ın ara pasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Mahatma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-155. dakikada ceza sahasının dışından Bagayoko'nun sert şutu üst direkten auta çıktı.76. dakikada Özkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Hakan kafayla topu filelere gönderdi. 1-1Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Can Alp xxAdanaspor: İrfan Can xx, Ahmet xx, Mehmet x (Bagayoko dk. 13 xx), Celil xx, Evren xx, Uğurcan xx, Hakan xx, Özkan xx, Mustafa xx, Ronei x (Mbilla dk. 46 xx), Eze xxYedekler: Özer, İsa, Utku, Marvin, Enes, Mustafa, Umut, OkanTeknik Direktör: Coşkun DemirbakanBalıkesirspor: Atilla xx, Berat xx, Malle xx, Foxi xx (Abdülkadir dk. 74 x), Mahatma xxx, Serdar xx, Cenk xx, Sezer xx, Anıl xx (Rahmi dk. 58 x), Nermin xx, Antonio xx (Celal dk. 90 ?)Yedekler: Andrija, Okan, Kağan, EmirhanTeknik Direktör: Yusuf ŞimşekGoller: Mahatma (dk. 39) (EH Balıkesirspor), Hakan (dk. 76) (Adanaspor)Sarı kartlar: Serdar, Foxi, Antonio, Sezer (EH Balıkesirspor) Hakan (Adanaspor) - ADANA