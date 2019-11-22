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TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor evinden Giresunspor'u ağırladı.

22.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:13TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1
TFF 1. Lig'in 12. haftasında evinden 'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada defanstan seken topu önüne alan Himmet, bekletmeden Rusescu'ya pasını aktardı. Rusescu topu çekip kaleyi uzaktan denedi ancak kaleci Karacic topu kontrol etti.

55. dakikada Adanaspor defansının ileri gönderdiği topu, Ahmet önüne indirdi. Ahmet'in gönderdiği sert şut, kalecinin yanından ağlarla buluştu. 1-0

80. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Rusescu, sol köşeye sert bir şut gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Önder Sağlam xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Adanaspor: Goran xx, Veli xx, Ahmet xx, Abdulkadir xx (Okan dk. 89 ?), Eren xx, Marvin xx, Serhat xx, Moussa xx (Hakan dk. 69 x), Renan xx, Özkan xx, Roneı xx

Yedekler: İrfan Can, Özer, Serdar, İhsan, Enes, Evren, İbrahim

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Giresunspor: Metin xx, Numan xx, Muhammed xx, Ahmet xx, Landel xx, Anderı xx, del Valla xx (Stallone dk. 59 x), Cristian xx, Rodrıgues xx (Mehmet dk. 86 ?), Muhammed xx (Özgür dk. 59 x), Uğur xx

Yedekler: Erkan, Alperen, Berkan, Uğur, Atakan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Ahmet (dk. 55) (Adanaspor), Rusescu (dk. 80 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı Kart: İrfan Can (dk. 61) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Özkan, Ahmet, Serhat, Hakan, Renan (Adanaspor), Tanase, Numan, Ahmet, Rusescu, Uğur, Mehmet, Limbombe (Giresunspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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