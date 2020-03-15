TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 (İlk yarı sonucu)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaşıyor.
15.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:34
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor , evinde Keçiörengücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor
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