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TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Bursaspor: 3

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinden Bursaspor'u ağırladı.

30.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:15TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinden 'u ağırladı. Karşılaşma 3-2 Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Adanaspor'da Eze, ceza sahası içerisindeki karambolden topu alarak ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada Bursaspor'da Kubilay, ayağına gelen topu vakit geçirmeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-1

44. dakikada Bursaspor'un atağında Adanaspor'dan Hakan, Burak'ı ceza sahasının içerisine düşürdü ve hakem Bursaspor lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Özer, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

53. dakikada Adanaspor'da Eren'in orta sahadan pasıyla top Ronei'ye ulaştı. Meşin yuvarlağı alan Ronei, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

89. dakikada Adanaspor'da Hakan topu orta sahadan alarak Bursaspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Hakan topu kaleye doğru attı ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

90. dakikada Bursaspor'da Özer, ceza sahasının dışından vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 2-3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Mehmet Kapluhan xx

Adanaspor: Goran xx, İhsan xx, Hakan xx, Ahmet x (Utku dk. 16 x), Marvin xx, Serhat xx (Okan dk. 75 x), Bagayoko xx, Renan xx, Özkan xx, Ronei xx, Eze xx (Eren dk. 26 x)

Yedekler: Özer, İsa, Serdar, Veli, Abdulkadir, Özgür, İbrahim

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Bursaspor: Çağlar xx, Burak xx, Kubilay xx, Özer xx, Abdullahi xx, Latovlevici xx (Ramazan dk. 74 x), Selçuk xx, Igor xx (Yevgen dk. 67 x), Burak xx, Mamadou xx, Anıl xx

Yedekler: Mehmet, Cüneyt, Emirhan, Recep, Ali, Musa, İsmail, Rüştü

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Eze (dk. 20), Ronei (dk. 53) (Adanaspor), Kubilay (dk. 42), Özer (dk. 45 pen. ve 90) (Bursaspor)

Kırmızı Kart: Renan (dk. 90) (Adanaspor)

Sarı Kart: Latovlevici (Bursaspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Fehmi Kubilay, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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