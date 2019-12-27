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TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

27.12.2019 20:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:08 TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0
TFF 1. Lig'in 17. haftasında , sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma 2-0 Adanaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Adanaspor'dan Abdulkadir'in ceza sahasından düzgün vuruşu auta gitti.

33. dakikada Adanaspor'da Eren, ceza sahası içerisindeki karambolden yararlanarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

43. dakikada Fatih Karagümrük'te Nkasıobi, orta sahada aldığı topu Adanaspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Nkasıobi'nin vuruşunu Adanaspor'un kalecisi İrfan tutarak golü önledi.

74. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan'ın köşe vuruşu Adanaspor'un kalecisi İrfan'ın ellerinde kaldı.

79. dakikada Adanaspor'da Utku önüne aldığı topu doğrudan kaleye gönderdi. Ancak top Fatih Karagümrük'ten Gaber'e çarparak dışarı gitti.

85. dakikada Adanaspor'da Eren topu kaleye gönderirken top Fatih Karagümrük'ün oyuncusuna çarparak Hakan'ın önünde kaldı. Hakan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin xx, Utku Tunavelioğlu xx, Ali Tuna xx

Adanaspor: İrfan Can xx, Hakan xx, Abdulkadir xx, Eren xxx, Sinan xx, Enes xx (Özkan dk. 74 x), Evren xx, Moussa xx, Furkan xx (Utku dk. 63 xx), Renan xx, Ronei xx (Okan dk. 82 ?)

Yedekler: Özer, Serhat, Mustafa, Semir, İbrahim

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Fatih Karagümrük: Bojan xx, Gaber xx, Brahim xx, Zeki xx, Nkasıobi xx (Abdülhamit dk. 73 x), Arif xx, Koray xx (Barış dk. 68 x), Fatih xx, Ramazan xx, Erik xx (Matar dk. 62 x), Bülent xx

Yedekler: Aykut, Turgut, Çağrı, Muhammed, Murat

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Eren (dk. 33), Hakan (dk. 85) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Eren (Adanaspor), Abdülhamit (Fatih Karagümrük) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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