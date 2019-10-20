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TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

20.10.2019 21:05TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

38. dakikada Adanaspor kalecisi İrfan'ın uzaklaştıramadığı geri pas Eslem Öztürk'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

47. dakika sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Özgür Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

70. dakikada sağ kanattan Cajic'in ceza sahasına ortasına Ali Aytemur'un yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2

81. dakikada sağ kanattan Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Utku, çalımını attıktan sonra topu ağlara gönderdi. 2-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx

Adanaspor: İrfan Can xx, Serdar xx, Veli xx, Eren x (Moussa Bagayoko dk. 66 x), Enes xx, Kağan xx, Özgür xxx, Furkan xx, Okan x (Abdulkadir dk. 45 x), Ronei xx, Utku xx

Yedekler: Goran, İsa, Serhat, Evren, Özkan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

İstanbulspor: Muhammed xx, Wellington xx, Eslem xx, Muhammed x (Allahyar dk. 58 xx), İbrahim xx, Onur xx, Aldın xx, Patrick xx, Ali xx, Papa xx, Tuncer xx

Yedekler: Umut, Mehmet, Ali, Yavuzhan, Yunus, Oğuzhan, Kağan, Berkay

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Eslem (dk. 38), Ali (dk. 70) (İstanbulspor), Furkan (dk. 61), Utku (dk. 81) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Engin İpekoğlu (Teknik Direktör) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Ronei, Özgür, Furkan, Veli, Moussa (Adanaspor), Wellington (İstanbulspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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