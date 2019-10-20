TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor
, evinde İstanbulspor
ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
38. dakikada Adanaspor kalecisi İrfan'ın uzaklaştıramadığı geri pas Eslem Öztürk'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
47. dakika sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Özgür Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
70. dakikada sağ kanattan Cajic'in ceza sahasına ortasına Ali Aytemur'un yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2
81. dakikada sağ kanattan Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Utku, çalımını attıktan sonra topu ağlara gönderdi. 2-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Turgut Doman xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx
Adanaspor: İrfan Can xx, Serdar xx, Veli xx, Eren x (Moussa Bagayoko dk. 66 x), Enes xx, Kağan xx, Özgür xxx, Furkan xx, Okan x (Abdulkadir dk. 45 x), Ronei xx, Utku xx
Yedekler: Goran, İsa, Serhat, Evren, Özkan
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
İstanbulspor: Muhammed xx, Wellington xx, Eslem xx, Muhammed x (Allahyar dk. 58 xx), İbrahim xx, Onur xx, Aldın xx, Patrick xx, Ali xx, Papa xx, Tuncer xx
Yedekler: Umut, Mehmet, Ali, Yavuzhan, Yunus, Oğuzhan, Kağan, Berkay
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Goller: Eslem (dk. 38), Ali (dk. 70) (İstanbulspor), Furkan (dk. 61), Utku (dk. 81) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Engin İpekoğlu (Teknik Direktör) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Ronei, Özgür, Furkan, Veli, Moussa (Adanaspor), Wellington (İstanbulspor) - ADANA