TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Osmanlıspor: 1

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor , evinde Osmanlıspor 'u ağırladı. Karşılaşma 3-1 Adanaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.Maçtan dakikalar5. dakikada Adanaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Hakan, topu Ahmet Dereli'ye aktardı. Ahmet Dereli, ceza sahasındaki müsait pozisyonda olan Furkan'a pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan topa dokunamadı ve Osmanlıspor savunması topu kornere gönderdi.16. dakikada İrfan Can kale vuruşunda topu Ahmet Dereli'ye gönderdi. Ahmet Dereli kafa vuruşuyla topu Furkan'a indirdi. Furkan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Osmanlıspor ağlarına gönderdi. 1-029. dakikada sol kanattan atak geliştiren Osmanlıspor'da Erdem, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Topa yükselen Mehmet Yiğit'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.45+3. dakikada sol kanattan korner kullanan Adanaspor'da Eren topu penaltı noktasına gönderdi. Topa yükselen Ahmet Dereli'nin kafa vuruşunda top kaleciden geri döndü. Dönen topu tamamlayan Ahmet Dereli'nin sert şutunda Adanaspor farkı 2'ye çıkardı. 2-054. dakikada sol kanattan atak geliştiren Osmanlıspor'da Ali Eren, topu çizgiye indirdi. İçeri yerden yaptığı ortada top, Hakan'ın eline çarptı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.55. dakikada penaltı kullanan Osmanlıspor'da topun başına Mertan geçti. Merdan'ın sağ köşeye yaptığı şutta İrfan topa uzandı ancak başarılı olamadı. Osmanlıspor Mertan'ın golüyle farkı 1'e indirdi. 2-183. dakikada Adanaspor'un atağında sağ kanatta topla buluşan Savaş, çizgideki Diniz'e topu gönderdi. Diniz derine inerek ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Mbilla, topu kontrol edip topun dibine girdi. Meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 3-1Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Ramazan Keleş x, Muhammet Yumak x, Kemal Elmas xAdanaspor: İrfan Can xx, Ahmet xx, Eren xx (Mbilla dk. 70 xx), Mehmet xx, Moussa xx, Amıdou xx, Furkan xx (Sami Can dk. 90 ?), Renan xx (Özkan dk. 32 x), Hakan xx, Savaş xx, Ronei xxYedekler: Goran, Özer, Utku, Sinan, OkanTeknik Direktör: Eyüp ArınOsmanlıspor: Ahmet xx, Ali xx, Eric xx, Mertan xx, Beykan xx (Batuhan dk. 83 ?), Jovan xx, Mehmet xx, Atakan xx, Erdem xx (Ognjen dk. 46 x), Barış xx, Oğuz x (Okan dk. 62 x)Yedekler: Andres, Ali, İlhami, Yiğit, TamerTeknik Direktör: İsmet TaşdemirGoller: Eren (dk. 16), Ahmet (dk. 45), Mbilla (dk. 83) (Adanaspor), Caner (dk. 55 pen.)(Osmanlıspor)Sarı Kartlar: Bagayoko, Eren, (Adanaspor), Oğuz, Mehmet Yiğit, Ayuk (Osmanlıspor) - ADANA