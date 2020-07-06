TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.
06.07.2020 22:28 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:34
Maçtan dakikalar
4. dakikada Bjarnason'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazdan topla buluşan Erhan'ın plase vuruşunda top az farkla auta gitti.
5. dakikada ceza sahası içinde baskıyla topu kazanan Mrsic'in şutu Lukac'tan sekti. Topu önünde bulan Anıl'ın şutunda top auta çıktı.
15. dakikada Ali Kaan'ın taşıdığı topla ceza sahası içinde buluşan Erhan'ın arka direğe yaptığı ortasında Burhan, topu düzeltip düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0
40. dakikada Anıl'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Malle, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Lukac topu iki hamlede kontrol etti.
47. dakikada Kadir'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bertuğ'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
56. dakikada Anıl'ın savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Malle ceza sahasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
59. dakikada Aykut'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Burhan, dar alanda 3 rakibinden sıyrılarak altıpas içinden topu filelere gönderdi. 2-1
81. dakikada Eray'ın ara pasında orta sahada topla buluşan Ergin, ceza sahasına girmeden kaleye gönderdiği şutta ağları buldu. 3-1
Stat: Akhisar Belediye Stadyumu
Hakemler: Direnç Tosunoğlu xxx, Hüseyin Aylak xxx, Bersan Duran xxx
Akhisarspor: Lukac xx, Vrsajevic xx, Uğur xx, Cocalic xx, Kadir xx, Burhan xxx (Tolga dk. 71 x), Bjarnason xx (Aykut dk. 46 xx), Rotman xx, Erhan xx (Ergin dk. 71 xx), Ali Kaan xx (Eray dk. 61 x), Bertuğ xx (Hadzic dk. 61 x)
Yedekler: Gökhan, Halil, Musa, Doğukan, Çekdar
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Balıkesirspor: Yiğithan x, Cenk x (Kağan dk. 22 x), Sezer xx, Batuhan x, Berat x, Abdülkadir x, Mrsic xx (Andusic dk. 81 x), Celal x (Ezeh dk. 66 x), Anıl xx, Serdar xx (Emirhan dk. 81 x), Malle xx
Yedekler: Atilla, Enes, Görkem, Okan
Teknik Direktör: Umut Baysal
Goller: Burhan (dk. 15 ve 59), Ergin (dk. 81) (Akhisarspor), Malle (dk. 56) (Balıkesirspor)
Sarı Kart: Serdar (Balıkesirspor) - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Ali Kaan, Spor, Haber