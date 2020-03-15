TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - BB Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.
15.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:43
TFF 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
38. dakikada Tolga'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur'un şutu önce kaleci Sehic'e ardından direğe çarparak kornere çıktı.
41. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında defansın sektirdiği topu önünde bulan Cikalleshi'nin sert şutu kalecide kaldı.
45. dakikada BB Erzurumspor atağında Hasan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.
60. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa'nın sert şutu az farkla auta çıktı.
63. dakikada Akhisarsporlu Tolga'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Erzurumsporlu İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
66. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
82. dakikada Vrsajevic'in ceza sahası dışından sert şutu Sehic'te kaldı.
Stat: Akhisar Belediye
Hakemler: Serkan Tokat xx, Serkan Çimen xx, Özgür Ertem xx
Akhisarspor: Gökhan xx, Tolga xx, Cocalic xx, Uğur xx (Vrsajevic dk. 70 x), Musa xx, Onur xx (Eray dk. 90 ?), Bjarnason xx, Rotman xx, Erhan xx, Ergin x (Burhan dk. 70 x), Cikalleshi xx
Yedekler: Milan, Halil, Alperen, Doğukan, Aykut, Muhammet, Ali Kaan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Osman xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit xx, Scuk xx, Obertan xxx, İbrahim xx, Sissoko xx, Hamroun x (Emrah dk. 21 ?) (Hasan Ayaroğlu dk. 39 x), Ömer xx (Pote dk. 84 ?)
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Cenk, Oltan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sarı Kartlar: Tolga, Onur (Akhisar), Ömer, İbrahim (Erzurum) - MANİSA
Maçtan dakikalar
38. dakikada Tolga'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur'un şutu önce kaleci Sehic'e ardından direğe çarparak kornere çıktı.
41. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında defansın sektirdiği topu önünde bulan Cikalleshi'nin sert şutu kalecide kaldı.
45. dakikada BB Erzurumspor atağında Hasan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.
60. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa'nın sert şutu az farkla auta çıktı.
63. dakikada Akhisarsporlu Tolga'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Erzurumsporlu İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
66. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
82. dakikada Vrsajevic'in ceza sahası dışından sert şutu Sehic'te kaldı.
Stat: Akhisar Belediye
Hakemler: Serkan Tokat xx, Serkan Çimen xx, Özgür Ertem xx
Akhisarspor: Gökhan xx, Tolga xx, Cocalic xx, Uğur xx (Vrsajevic dk. 70 x), Musa xx, Onur xx (Eray dk. 90 ?), Bjarnason xx, Rotman xx, Erhan xx, Ergin x (Burhan dk. 70 x), Cikalleshi xx
Yedekler: Milan, Halil, Alperen, Doğukan, Aykut, Muhammet, Ali Kaan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Osman xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit xx, Scuk xx, Obertan xxx, İbrahim xx, Sissoko xx, Hamroun x (Emrah dk. 21 ?) (Hasan Ayaroğlu dk. 39 x), Ömer xx (Pote dk. 84 ?)
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Cenk, Oltan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sarı Kartlar: Tolga, Onur (Akhisar), Ömer, İbrahim (Erzurum) - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Spor
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