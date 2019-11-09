TFF 1. Lig: Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay
sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Leandrinho'nun pasında topla buluşan Kappel'in şutu az farkla auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Abdülkerim'in pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.
30. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Sabo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
45. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Abdülkerim'in ortasına yükselen Paixao'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
72. dakikada kale önünde topla buluşan Oğuz Han'ın şutunu kaleci Soranov kurtardı.
86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Emgehara'nın şutunu kaleci Aydın kornere çeldi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Muhammet Yumak xx
Altay: Aydın xx, Erhan xx, Gencer xx, Abdulkerim x, Özgür xx, Tavares xx, Deniz x (Oğuz Han dk. 63 xx), Kappel xx, Putsila x (Hüsamettin dk. 82 ?), Leandrinho x (Tatos dk. 63 xx), Paixao x
Yedekler: Cihan, Cenk, Yılmaz, Yasin, Mustafa
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Karagümrük: Boran Saranov xx, Dobrovoliç xx, Barış xx, Bülent xx, Koray xx, Mervan x (Ramazan dk. 82 ?), Barış x (Abdulhamit dk. 63 xx), Erik Sabo xx, Zeki xx (Arif dk. 74 x), Turgut Doğan xx, Emeghara xx
Yedekler: Aykut, Alagi Dodou, Efe Tatlı, Alparslan, Sercan
Teknik Direktör: Atılay Canel
Goller: Sabo (dk. 30 pen.) (Karagümrük)
Sarı kartlar: Zeki, Barış, Dobrovoliç, Koray, Sabo (Karagümrük), Abdülkerim, Gençer, Erhan, Leandrinho, Hüsamettin (Altay) - İZMİR