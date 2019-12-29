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TFF 1. Lig: Altay: 0 - Giresunspor: 0

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altay, Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.

29.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:14 TFF 1. Lig: Altay: 0 - Giresunspor: 0
TFF 1. Lig'in 17. haftasında , 'la 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahası dışında yapılan ortaya yükselen Ahmet İlhan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

10. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası sağ çaprazından vurduğu şut kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

39. dakikada gelişen Altay atağında ceza sahası içine yapılan ortaya yükselen Paixao'nun kafa vuruşunu Kaleci Adriano kornere çeldi.

42. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahası dışından topa vuran Valle'nin şutunu Kaleci Cihan kornere çeldi.

45. dakikada atağa hızlı çıkmak isteyen Giresunsporlu Bekir Yılmaz'a müdahalede bulunan İbrahim Öztürk kırmızı kart gördü.

82. dakikada gelişen Giresunspor atağında Alpay Koçaklı'nın vurduğu şutta kaleci Cihan topu çizgi üzerinde kontrol etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Karabalcık xx, Mehmet Emin Tuğral

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, İbrahim Öztürk x, Abdülkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Adamu xx, Putsila x, Yılmaz Özeren xx, Leandrinho x (Tavares dk. 73 xx), Hüsamettin Yener x (Yasin Palaz dk. 46 xx), Paixao x (Kappel dk. 61 xx)

Yedekler: Emre Koyuncu, Eren Erdoğan, Hakan Demirci, Kadir Yazıcı, Mustafa Uslu

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Giresunspor: Adriano xx, Uğur Akdemir xx, Ahmet Kesim xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed xx, Foguinho xx (Mehmet Güven dk. 88 ?), Ahmet İlhan xx (Himmet Ertürk dk. 81 ?), Bekir Yılmaz xx, Landel x (Alpay Koçaklı dk. 74 xx), Valle xx, Rusescu x

Yedekler: Metin Erol, Murat Akça, Mehmet Taş, Alperen Aydın, Atakan Aygün

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Kırmızı Kart: İbrahim Öztürk (dk. 45) (Altay)

Sarı Kartlar: Ahmet İlhan, Rusescu, Bekir Yılmaz (Giresunspor), Leandrinho, Hüsamettin Yener, Paixao, Özgür Özkaya (Altay) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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