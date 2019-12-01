TFF 1. Lig: Altay: 1 - Eskişehirspor: 1

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altay
, Eskişehirspor
'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Paixao'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leandrinho'nun şutunu kaleci Ekrem kurtardı.
28. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Tatos'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.
34. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Emre Güral'ın pasında Sekidika topu ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada Leandrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
47. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Paixao'nun şutunu kaleci Ekrem çeldi.
72. dakikada Leandrinho karambolde kalan topa gelişine vurdu, top sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.
Stat: Menemen Şehir
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Utku Tunavelioğlu xx, Cemil Tunç xx
Altay: Aydın xx, Erhan xx, Gençer xx, Abdülkerim xxx, Özgür xx, Yılmaz xx, Deniz x (Hüsamettin dk. 77 x), Leandrinho xx (Oğuz Han dk. 83 ?), Tatos xx, Putsila x, Paixao x
Yedekler: Cihan, Hakan, Mesut, Cenk, İbrahim, Mustafa, Adamu, Kazımcan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Eskişehirspor: Ekrem xx, Hakan xx, Berkay xx, Erdal xx, Ferhat xx, Mehmet xx, Issah x, Sekidika xxx, Sissoko xx, Milinkovic x (Alperen dk. 90 ?), Emre x (Cemali dk. 81 ?)
Yedekler: Ebrar, Mevlüt, Mehmet, Furkan, Tolga, Mete, İbrahim
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Sekidika (dk. 34) (Eskişehirspor), Abdülkerim (dk. 45) (Altay)
Sarı kartlar: Milinkovic, Sissoko (Eskişehirspor), Özgür (Altay) - İZMİR