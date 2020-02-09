TFF 1. Lig: Altay: 2 - Boluspor: 1

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altay
, sahasında Boluspor
'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Kappel'in ceza sahası içinden vurduğu şutta top kaleci Mosquera'dan döndü.
21. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası dışında topa vuran Mustafa Durak'ın şutunda kaleci Cihan Topaloğlu topun sahibi oldu.
30. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası için Arif Morkaya'nın yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Burak Bekaroğlu topu ağlara gönderdi. 0-1
41. dakikada gelişen Altay atağında kaleciyi çalımlayıp ceza sahası yayı sağ çaprazından topa vuran Paixao'nun vuruşu kalenin sağından az farkla auta çıktı.
49. dakikada gelişen Altay atağında sol kanattan Turgut Doğan Şahin'in getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Yılmaz Özeren, top kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 1-1
70. dakikada Bolusporlu Gökhan Sazdağı, rakibini yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
79. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paixao'nun vurduğu şutta top savunmaya çarparak kornere çıktı.
82. dakikada Yılmaz Özeren'in sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Turgut Doğan Şahin'in vuruşunda top üst direkten döndü.
86. dakikada Boluspor savunmasından dönen topa ceza sahası dışından vuran Özgür Özkaya'nın şutu üst direkten oyun alanına döndü.
87. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Putsila'nın pasında topla buluşan Paixao, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Kemal Mavi xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Cenk Özkaçar xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Tavares x (Yılmaz Özeren dk. 46 xxx), Alhassan xx, Putsila xx, Turgut Doğan Şahin xx (Leandrinho dk. 83 ?), Kappel x (Kerim Avcı dk. 46 x), Paixao xxx
Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Hakan Demirci, Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, Yaser Hacımustafaoğlu
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Boluspor: Mosquera xx, Hayrullah Bilazer xx, Adilehou x, Burak Bekaroğlu xxx, Emre Öztürk x (Fethi Özer dk. 28 xx), Arif Morkaya xx, Halilovic xx, Gökhan Sazdağı x, Mustafa Durak xx (Melih Okutan dk. 84 ?), Delarge x(Mustafa Eskihellaç dk. 61 xx), Kidric x
Yedekler: Bahadır Güngördü, Bilal Kısa, Kubilay Yılmaz, Dodo
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Burak Bekaroğlu (dk. 30) (Boluspor), Yılmaz Özeren (dk. 49), Paixao (dk. 87) (Altay)
Kırmızı Kart: Gökhan Sazdağı (dk. 70) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Cenk Özkaçar, Turgut Doğan Şahin, Yılmaz Özeren (Altay), Delarge, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç, Mosquera (Boluspor) - İZMİR